由模特兒轉戰戲劇圈多年的洪小鈴，今年主演的大陸劇《幸福敲了兩次門》，在大陸中央電視台創下收視佳績，近期她則客串由徐若瑄、王識賢等人主演的科幻劇《獵夢特工》。8月14日，本刊記者於台北市台大醫院內科部呼吸系巧遇洪小鈴，令人擔心曾因拍戲熬夜，導致免疫系統失調的她，身體是否又出了狀況。

原定今年三月去大陸工作的洪小鈴，因新冠肺炎疫情而取消，之後的工作計畫也全數延宕。這段時間她除了上表演課，還努力運動健身，甚至在趙駿亞的帶領下體驗溪邊跳水，生活過得很充實。

門診外的叫號系統顯示洪小鈴已過號，最後剩下她一人還在候診。（圖／本刊攝影組）

不過本刊記者日前在台北市台大醫院，巧遇身穿白色背心、留著及肩長髮的洪小鈴，在內科部呼吸系的診間候診；雖然口罩遮住大半張臉，但她的招牌大眼睛，仍讓人一下子就認出來。根據診間的看板顯示，洪小鈴的號碼已過號，因此所有的病人都看診完畢後，只剩她還坐在椅子上邊滑手機邊等候。

經常演出都會女性的洪小鈴，在大陸劇《幸福敲了兩次門》中，挑戰以往不同類型的角色。（圖／翻攝自洪小鈴臉書）

六年前，洪小鈴因長時間熬夜拍戲，導致免疫系統失調，甚至嚴重到嗅覺失靈，後來靠著中西醫雙管齊下調理，才找回健康。二○一六年，洪小玲因鼻竇炎而開刀，結果傷口反覆發炎，靠吃藥控制了許久，近日又被目擊出現在醫院，健康狀況頗讓人擔心。

最近洪小鈴參加外景節目，被安排到新竹市立動物園幫河馬刷牙。（圖／翻攝自洪小鈴臉書）

從名模轉戰戲劇圈多年的洪小鈴，多半詮釋獨立堅強的新時代女性，為求突破，近年推掉不少台灣的戲約。去年她接演台灣導演黃信堯執導的電影《同學麥娜絲》，十一月即將上映；今年則在大陸劇《幸福敲了兩次門》飾演養老院的職員，負責解決院內不同老人的人生問題；近期她除了參加外景節目，還接拍宣傳社區廣告。雖然拍的戲不多，收入不算豐厚，不過，洪小鈴自認物質慾望低，花不了什麼錢，情願等待好的角色上門邀約。

愛運動健身的洪小鈴，身材保持得很好，近期還在趙駿亞邀約下嘗試跳水。（圖／翻攝自洪小鈴臉書）

經紀人表示，目前洪小鈴一直有在談新戲，但因尚未定案，無法先曝光。至於赴醫院看診一事，則是因為之前拍戲長期熬夜，破壞了免疫系統，呼吸道比較脆弱，必須定期回診，順便抽血檢測過敏原，洪小鈴只是希望更了解身體狀況，沒有什麼大礙。

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(中時新聞網)