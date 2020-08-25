近日基隆輕軌案面臨路線與台鐵「重複」爭議，傳出八堵至基隆段將由輕軌取代，由於轉車勢必拉長通車時間，掀起地方不滿聲浪。8月22、23日兩天，交通部長林佳龍相繼陪同基隆市長林右昌和新北市長侯友宜，走訪平溪和淡蘭古道，沿途林佳龍沒把話說死，強調交通部態度開放，將邀集北北基宜等首長商議，在年底輕軌案整體綜合規畫出爐前，還有調整的空間；稍早幾日，林右昌則直斥輕軌爭議是敵營選舉操作。

基隆輕軌號稱是基隆30年來最大的交通建設。2017年，總統蔡英文視導基隆交通建設時，打包票「絕對會讓捷運進基隆」，目標2022年通車，行政院會隨後也將造價80億元的基隆「輕軌捷運」納入「前瞻基礎建設計畫」。

然而在交通部現行的基隆輕軌建設方案中，台鐵須在輕軌完工後讓路，退出基隆火車站，引發極大爭議。一位熟知交通部內情的人士透露，原本中央給了2個月時間，要讓基隆市政府與立委、市民溝通「輕軌取代台鐵進基隆」，不料消息提前走漏，引發軒然大波，但至今交通部仍想硬幹。

本刊調查，基隆是全台通勤通學人口比例最高的城市，每天通勤人口約9萬人，台鐵擔負了其中的九分之一。2014年，現任基隆市長林右昌代表民進黨搶攻基隆，他看到基隆長期在國民黨執政下，一直解決不了對外的交通問題，便向選民拍胸脯「由我來解決」，「捷運到基隆」的政見也確實打動選民的心，但林右昌當選後，發現這項計畫預算太高而作罷。

林右昌當年看到國民黨一直解決不了基隆對外的交通，向選民拍胸脯「由我來解決」、「捷運到基隆」。（圖／翻攝畫面）

2017年，林右昌尋求連任市長，總統蔡英文為他站台時，又端出「輕軌取代捷運」的牛肉，化解了選民的疑慮，順利連任。然而，如今基隆輕軌爆出爭議，極有可能阻擋民進黨繼續在基隆執政之路。

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(中時新聞網)