交通部推動基隆輕軌計畫，卻因為路廊受限，造成未來火車必須「讓道」無法進入基隆，引爆當地通車族群大反彈。民進黨籍的林右昌兩屆市長任期把基隆塑造出清新形象，但他的重大政見遲未突破，「跳票」恐將成為其歷史定位，也會成為立委蔡適應的接班絆腳石。

據聞，蔡適應對基隆輕軌案原本信心滿滿，去年初還向媒體宣稱「國發會已經審查通過基隆輕軌案，已經定案，不會再有變數了。」對此，一名基隆政壇人士指出，蔡適應顯然早就知道基隆火車站存在「輕軌排擠台鐵」的問題，卻沒讓地方知道，因為他沒意識到基隆人對這件事的反彈力道，這對蔡適應接棒基隆埋下一顆未爆彈。

2017年林右昌尋求連任市長，總統蔡英文為其站台，推出「輕輕取代捷運」背書，順利保住林的市長寶座。（圖／報系資料照）

「2015年才啟用的基隆火車站，總共花了26億元，正在規劃連結基隆港西岸碼頭的都市更新計畫，包括建設旅運大樓、交通轉運站等等，一旦台鐵不進基隆站，整個計畫勢必完全走鐘。」基隆市議員張淵翔批評，台鐵不進基隆影響大，除了市民轉乘非常不方便，也會降低外地民眾前來基隆旅遊的意願，基隆將成為化外之地。張芳麗、莊榮欽和秦鉦等資深市議員也抱持相同看法。

此外，曾兩度與林右昌交手競選的民眾黨祕書長謝立功說，2014年林右昌爭推「捷運進基隆」的政見，爾後又找來總統蔡英文打出「輕軌捷運」等選舉口號，現在終於鬧出大爭議，「政治人物可怕之處，在於畫出來的願景很漂亮，但其實是一步一步在騙人民。」

2022年縣市長大選迫在眉睫，基隆輕軌勢必成為各大陣營的舌戰焦點，執政黨若找不出一套良策以杜眾口，林右昌和蔡適應，甚至交通部長林佳龍，恐怕都得付出一定的政治代價。

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(中時新聞網)