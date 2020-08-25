交通部評估基隆輕軌計畫，宣稱受限於路廊，未來火車勢必得「讓道」，無法進入基隆，引爆當地通車族群大反彈，民進黨相關人士更急得直跳腳。然而，交通部不接地氣的基隆輕軌，已打亂基隆市長林右昌和立委蔡適應的接班布局。

本刊調查，在2022年縣市長大選中，蔡適應極有可能接棒林右昌，投入基隆市長選戰搶大位。代理過民進黨主席的林右昌，則是7月底被總統蔡英文委以重任，接掌民進黨「新境界智庫」副董事長，政壇份量瞬間看漲。

一名政壇人士分析，林右昌已進入黨政高層的接班梯隊，年底後極可能入閣任官，或是投入台北市長選舉。林右昌有意投入台北市長選舉的議題，今年上半年已數度被外界追著問，可謂是公開的秘密。

另外地方盛傳，民進黨中央已經請副總統賴清德與黨內立委蔡適應商量，未來將直接徵召蔡適應投入2022年基隆市長選舉，雖然蔡適應澄清這是不實傳聞，但在地民眾普遍認為賴清德到基隆頻率過高，行程必定不單純。

基隆是全台通勤、通學人口比例最高的縣市，每日有數萬人需要靠台鐵、客運通勤雙北。（圖／馬景平攝）

基隆「交通大邁進」的口號喊破喉嚨，爭議不休的基隆輕軌案勢必成為藍綠白各陣營舌戰焦點，執政黨若找不出一套良策杜攸攸之口，與交通部長林佳龍同屬正國會林右昌、蔡適應，恐怕都得付出慘痛的政治代價。

針對輕軌排擠台鐵的爭議，基隆市府交通處長李綱表示，早在2011年規劃台北捷運民生汐止線延伸基隆時，就知道類似狀況，這不是新議題；現在既然民眾對輕軌案有意見，就請交通部邀集相關縣市長，依北北基生活圈的需求，重新商討、評估。

蔡適應則說，不好的方案，市長不會接受，他也不會接受；依《大眾捷運法》，公聽會是必備程序，不會只開一場，且須安排在通勤族能參加的時段分區進行，並將民眾在公聽會中表達的意見，納入交通部最後送審報告。

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(中時新聞網)