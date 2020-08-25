離岸風電是民進黨政府重點政策，其中選定雲林外海作為風場之一，上月底還舉辦基礎建設的交貨儀式，但雲林風場開發商「達德能源」遭控未經完整溝通即貿然施工，造成漁民生財工具遭毀、魚屍遍布，還強硬開出「油錢都不夠」的賠償金，達德的下包商甚至找來黑道假扮漁民，試圖毀壞漁民聲譽，氣得漁民開船出海包圍工作船，海上大戰一觸即發。

「這裡是我們的漁場，不是你們的風場。」雲林近海區域的離岸風電工作區域內，好幾十艘舢舨船分散在海上，將數千噸重的作業船團團包圍，雙方僵持不下，漁民們透過大聲公與看板表達訴求，火爆氣氛在海上一觸即發，這是如今雲林沿海幾乎每日都會上演的激烈場面。

夏天是雲林的重要魚季，本該是靠海維生的漁民們起早貪黑、揮汗打拚的時節，但今年盛夏，「討海人」嘴角沒有滿載而歸的笑容，反是揮之不去的憂愁與悲憤，他們每日開船出海，卻不是為了捕撈漁獲，而是隔洋與離岸風電工作船對峙，要求他們退出漁場。

29歲的青年漁夫許秦源指出，風機作業船為裝設纜線而擾動海床，魚群的棲息地遭破壞，近期出海只能看到大量魚屍，漁民捧著翻肚的屍體欲哭無淚，收入也備受影響，上個月收入不到以往的10%，倘若情況持續惡化，將來恐面臨無魚可捕的窘境，國人愛吃的海鮮則將從餐桌上絕跡。

漁民為捍衛漁場而激烈抗議，達德本月初召開協調會，現場卻突然出現4名自稱漁民的男子來參與會議，警方更在他們身上搜出刀械，深入追查後發現他們受聘於達德下包商，縣議員蔡孟真懷疑是有心人士找他們來毀壞漁民聲譽，要求相關單位深入追查。

「大家都說要青年返鄉，我回家了，卻沒有一條生路。」許秦源表示，海洋大學畢業後，他決定回家投入所學，並利用自己多年打工積蓄購買船隻，沒想到政府卻帶頭犧牲漁民權益，看著鄰居孩子童言稚語說長大也要出海，實在不敢告訴他們殘酷事實。「漁民可以靠雙手討生活，不需要被施捨領取補償金」。希望風場能退出漁場，將大海還給漁民。

針對指控，達德公共事務部經理張雅惇回應，目前還在與當地居民協商中，漁民認為漁獲量被嚴重低估，也提醒漁民提供相關證據，以證明漁場與風場重疊性，和他們過往的年收入，才能作為憑據討論賠償方案。

蔡英文堅持「反核家園」理念，政府因而積極找尋替代能源，投入千億鉅資開發離岸風電。（圖／達德能源提供）

至於漁民日前收到的信件，張雅惇表示不清楚公司是否有發過該信，但用意應是提醒漁民遠離工作船，為避免危險才使用較嚴厲字眼，目前也已跟找來帶刀男子的下包商解約，希望能回歸理性協商，與漁民取得共識以達到雙贏局面。

經濟部能源局則表示，目前找來農委會幫忙，希望漁民拿出銷貨資料，以證明他們的收入狀況，希望能協商出漁民和業者都能接受的方案，在雙方之間取得平衡。

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(中時新聞網)