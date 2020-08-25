離岸風電是民進黨政府重點政策，雲林外海風場的作業場域區卻與傳統漁場高度重疊，風機架設後，當地漁民恐生計斷炊，開發商為「彌補」損失，竟用不準確的卸魚申報評估漁民年收入僅9萬元，並以此為憑據提出賠償方案，離譜作法讓「討海人」難以接受，怒吼「把我們當塑膠嗎。」

當地青年漁民許秦源控訴，政府與風電承包商達德能源公司在未完整與漁民溝通下，就將大家賴以為生的漁場選定為離岸風電場，而風電作業船嚴重擾動海床，導致魚兒棲息地遭到破壞，海上遍布魚屍，今年收入不到過往的10%。

「雲林縣近沿海作業漁船協進會」代表理事長李平順指出，80座大型風機就劃設在當地居民珍貴傳統漁區中，達德卻僅草率地開了2次說明會，但真正受害漁民未獲通知參加，說明會也未和與會者取得共識便貿然施工，6月初有20多位漁民網具浮標遭破壞，這也代表離岸風電一旦正式施作，就是沿海漁業的末日。

「口湖俗話說『船沒從這過，囡仔不會長』，纜線放在這邊，我們就真的不用出海了。」攤開計畫圖，李平順憤怒表示，風機分布面積就占了漁場80%，漁民或許可以閃避機具，但還有2條海底纜線橫亙在出海的必經航道上，船一開過網具便會受損，像上吊用的繩索活生生扼殺漁民生計。

為了「彌補」漁民損失，達德5月時提出賠償方案，依船筏類別、漁業種類、出海天數的不同，每年每艘補助30萬元、50萬元、100萬元或191萬元，達德在大眾面前話說得無比漂亮，強調不同意者還可再「協商」，私底下卻強硬到讓人髮指。

「達德說我們一年只能賺9萬，191萬買20年漁場剛好而已。」許秦源憤怒表示，開發商以不準確的卸魚申報推估，得知漁民年收入僅9萬的結論，但每艘船平均一年能賺百萬到近千萬不等，9萬連付油錢都不夠，漁民無法接受此補償方案，達能卻擺出「愛要不要隨便」的態度，雙方至今仍沒有共識。

漁民李平順指控，風機分布面積就占了漁區80%，一旦正式施作，就是雲林沿海漁業的末日。（圖／宋岱融攝）

針對指控，達德公共事務部經理張雅惇回應，目前還在與當地居民協商中，漁民認為漁獲量被嚴重低估，也提醒漁民提供相關證據，以證明漁場與風場重疊性和過往年收入，才能作為憑據討論賠償方案。

至於漁民日前收到的信件，張雅惇表示不清楚公司是否有發過該信，但用意應是提醒漁民遠離工作船，為避免危險才使用較嚴厲字眼，目前也已跟找來帶刀男子的下包商解約，希望能回歸理性協商，與漁民取得共識以達到雙贏局面。

經濟部能源局則表示，目前找來農委會幫忙，希望漁民拿出銷貨資料，以證明他們的收入狀況，希望能協商出漁民和業者都能接受的方案，在雙方之間取得平衡。

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(中時新聞網)