雲林外海被選為離岸風電場，漁民為捍衛生計抗爭不斷，承包商達德能源與漁民月初時舉辦協調會，卻有4名自稱漁民的男子帶刀出現，還對與會者拍照蒐證，警方調查發現，他們竟受聘於達德下包商，負責「處理雲林協調事項」，縣議員蔡孟真懷疑有心人士找他們來毀壞漁民聲譽，要求相關單位深入追查。

本刊調查，達德能源未與漁民完整溝通，就貿然動工離岸風場，但風場與當地傳統魚場高度重疊，導致漁民生財工具數度遭毀、魚屍遍地，達德還強硬開出1年僅9萬元的賠償金，引發漁民與承包商的嚴重衝突與海上對峙。

達德的「小動作」卻不斷，漁民抗爭初期，該公司便聲稱遭到漁民恐嚇，但實際上卻是黑道假扮漁民，而本月4日，漁民代表與達德商借雲林縣政府水情中心召開工程與魚具賠償的協調會，達德要求會議不能直播，相關資料不得外流，現場卻突然出現4名自稱漁民、滿身刺青的男子來參與會議。

雲林縣議員蔡孟真表示，4人一進來就開始對漁民拍照，她驚覺有異連忙請警方調查，員警也在他們身上搜出刀械，深入追查後發現他們受聘於達德下包商，負責「處理雲林協調事項」，懷疑是有心人士找他們來毀壞漁民聲譽，要求相關單位深入追查。

針對指控，達德公共事務部經理張雅惇回應，目前還在與當地居民協商中，漁民認為漁獲量被嚴重低估，也提醒漁民提供相關證據，以證明漁場與風場重疊性和過往年收入，才能作為憑據討論賠償方案。

至於漁民日前收到的信件，張雅惇表示不清楚公司是否有發過該信，但用意應是提醒漁民遠離工作船，為避免危險才使用較嚴厲字眼，目前也已跟找來帶刀男子的下包商解約，希望能回歸理性協商，與漁民取得共識以達到雙贏局面。

經濟部能源局則表示，目前找來農委會幫忙，希望漁民拿出銷貨資料，以證明他們的收入狀況，希望能協商出漁民和業者都能接受的方案，在雙方之間取得平衡。

為抗議達德能源貿然施工，漁民如今每日與作業船隔洋對峙，要求他們退出當地居民的珍貴漁場。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)