雲林口湖鄉漁民世代討海為生，其傳統漁場卻被選為離岸風電場，風電機具毀損漁民生財工具，光是6月就有20多張漁網被破壞，漁民憤怒不已而發起抗議，承包商達德公司卻發函變相指控漁民「故意放網騙賠償」，警告船隻遠離施工範圍，否則恐將承擔法律及賠償責任，倨傲態度讓漁民傻眼。

「雲林縣近沿海作業漁船協進會」代表理事長李平順指出，80座大型風機就劃設在當地居民珍貴傳統漁區中，達德卻未與當地漁民完整溝通便貿然施工，6月初有20多位漁民網具浮標遭破壞，這也代表離岸風電一旦正式施作，就是沿海漁業的末日。

「口湖俗話說『船沒從這過，囡仔不會長』，纜線放在這邊，我們就真的不用出海了。」攤開計畫圖，李平順憤怒表示，風機分布面積就占了漁場80%，漁民或許可以閃避機具，但還有2條海底纜線橫亙在出海的必經航道上，船一開過去，網具便會受損，像上吊用的繩索活生生扼殺漁民生計。

更讓漁民難以接受的是，達德侵門踏戶進入漁場，卻還四處抹黑漁民，捏造他們「死要錢」形象。本刊在本月5日造訪時，達德的掛號信正好送到家家戶戶，內容變相指責船筏存心在離岸風場施工範圍內施放漁網，以取得更多賠償金。

「如再發生絞網情形，且經判屬藉故生端、蓄意為之，則台端除將無法獲得賠償外，甚至可能必須負擔法律及賠償責任。」信件中的用詞遣字處處充滿敵意，要求船隻遠離施工範圍，提醒收件人勿「以身試法」，倨傲態度讓漁民看傻了眼。

針對指控，達德公共事務部經理張雅惇回應，目前還在與當地居民協商中，漁民認為漁獲量被嚴重低估，也提醒漁民提供相關證據，以證明漁場與風場重疊性和過往年收入，才能作為憑據討論賠償方案。

至於漁民日前收到的信件，張雅惇表示不清楚公司是否有發過該信，但用意應是提醒漁民遠離工作船，為避免危險才使用較嚴厲字眼，目前也已跟找來帶刀男子的下包商解約，希望能回歸理性協商，與漁民取得共識以達到雙贏局面。

經濟部能源局則表示，目前找來農委會幫忙，希望漁民拿出銷貨資料，以證明他們的收入狀況，希望能協商出漁民和業者都能接受的方案，在雙方之間取得平衡。

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(中時新聞網)