小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】TikTok追殺令 祖克柏是幕後推手

美國對大陸的科技戰持續升溫，除先前全面封殺大陸電訊設備巨擘華為、中興，抖音海外版TikTok、微信等也相繼遭到鎖定。美媒透露，近來華府之所以把矛頭轉向TikTok，主要就是因為其競爭對手Facebook創辦人祖克柏在努力抵抗政府監管臉書的同時，大力鼓吹中國公司才是美國的敵人。

【2】遲來的春天 陸生終可返台就讀

陸生終於可以來了！教育部昨宣布，24日起，開放19個國家／地區以外之新生（含先修華語之外交部台灣獎學金受獎生），以及大陸籍學位生來台就學，預估1萬人符合資格（含陸生約5000人），但大部分學生都無法趕在九月中旬開學前入境。相關大學主管則表示，「這是遲來的春天」。

【3】陳其邁就職典禮 滿滿罷韓味

高雄市長陳其邁24日宣誓就職，就職典禮飄散滿滿的罷韓味，不僅前代理市長許立明穿「光復高雄」T恤出席，監誓人、行政院祕書長李孟諺致詞更毫不掩飾，直言「恭喜其邁市長，終於把高雄收復回來，終於把高雄贏回來！」

【4】彰化血清調查喊卡 各方急切割

由台大公衛學院前院長詹長權主導的彰化萬人血清流行病學調查結果，原訂今天召開記者會公布期中報告，但23日詹卻無預警宣布延後，對此新任院長鄭守夏急切割，表示研究是由前副院長陳秀熙與詹兩人主導，無法代表全體教授立場，但完成同儕審查後就會公布。提供檢測部分補助的科技部昨日也發布新聞說，補助並未包含血清抗體調查計畫。

【5】在美製槍未遂 孫安佐遭訴

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，2018年在美國被控恐怖威脅等罪服刑238天後返台。因我具管轄權，且製造槍械未經美審判，士檢24日偵結，孫違反《槍砲彈藥刀械管制條例》中的非法製造手槍罪，但他辯稱只有零件，不知美國警察為何能組成手槍，檢察官以未遂起訴，本刑3年半起跳。

(中時新聞網)