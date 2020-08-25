七六人25日火速開除總教練布雷特布朗(Brett Brown)，也就是遭到塞爾提克4戰橫掃出局之後的隔日就動手了。不僅如此，籃球總裁布蘭德(Elton Brand)還奉命要把俗稱「制服組」的管理層也都清理一遍，可見球團這次是痛下決心檢討了。

布雷特布朗曾任馬刺隊助理教練長達9年，2013年8月成為七六人總教練，前幾季被打得很慘，2015-16球季更寫下難堪的10勝72敗。但他們的方針就是以擺爛換來好籤，2014年選到探花恩比德(Joel Embiid)，2016年選到狀元西蒙斯(Ben Simmons)，近3季成功重返季後賽。

然而七六人連續兩季止步東區季後賽次輪，去年第7戰遭到暴龍里歐納德(Kawhi Leonard)絕殺。今年戰績跌到43勝30敗，還在首輪就出局。

七六人教練其實不好當，他們傷兵很多，中鋒恩比德不擅長投射，本季有一場他打了32分鐘得0分。控衛西蒙斯火力強大但不會投三分球，而且這兩人的共通毛病就是失誤太多了。一部分原因是布朗未能找出適合他們的進攻模式，得不到球員的信賴，最後被開除也是必然的命運。

(中時新聞網)