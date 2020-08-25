近期因美、陸頻繁軍演，讓兩岸關係緊張態勢漸趨升溫，國民黨立委吳斯懷對此質問蔡英文總統，「兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？不需要『卑躬屈膝』，妳有尋求對等、尊嚴、對話的空間嗎？再放任情勢發展，會不會還沒等國軍上場，就Game Over？」。

吳斯懷昨(24日)晚在臉書發文指出，近日兩岸硝煙似乎越演越烈，但國內政治亂鬥才是亂源，人民無感才是真正的危機。「請問國人，兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？兩岸除了戰爭威脅就沒有其他危機嗎？兩岸一旦開戰其他部會、全國人民都沒事嗎？兩岸戰爭只是國軍的責任嗎？」

吳斯懷認為，連前後任總統都開始對嗆了，馬英九無法接受蔡英文選擇錯誤國家路線，「輕率把國家推到戰爭邊緣」。蔡英文發動府院黨齊轟，抨擊馬英九身為前國家元首，竟和大陸政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，悖離台灣主流民意與國際現實。

吳斯懷感嘆，蔡政府一面倒地靠向美國，引用美國許多「口惠而實不至」的政策，誤導台灣民眾產生錯覺，認為台海發生戰爭，美國一定援台，因此她把所有提醒台海兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」。

吳斯懷並引述《中國時報》杜震華先生24日一篇投書「類武統 台灣就夠累了」值得大家深思，「台灣今年前7個月對陸貿易順差超過700億美元，如果北京狠下心來，禁止進口台灣「非電機電子類」(第85章以外)的貨品，只讓陸方較依賴我方的電機電子類(第85章)產品進口，就可以讓台灣近600億美元的產品必須另謀出路、甚或無路可走，讓台灣一年至少700億美元的貿易順差幾乎完全消失。請問，台灣可挺得下來？」。

吳斯懷指出，似乎只有國防部感受到情勢險峻，積極備戰，但國安高層、其他部會呢？外交戰、經濟戰、網路戰、心理戰、國家基礎設施防護、能源危機(天然氣儲量)，這些威脅都不是國防部主責業務，「我們準備好了嗎？請問蔡總統，兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？不需要『卑躬屈膝』，妳有尋求對等、尊嚴、對話的空間嗎？再放任情勢發展，會不會還沒等國軍上場，就Game Over？」。

吳斯懷24日臉書貼文。(圖/翻攝自 吳斯懷 臉書)

(中時新聞網)