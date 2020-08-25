受西南風影響，南方水氣旺盛，中央氣象局持續發布大雨特報。今（25日）至周五（28日）天氣不穩定；明起水氣更劇烈，降雨範圍擴大。北部高溫炙熱，今上看38度。菲律賓東方海域條件合適，最快這個周末將有熱帶擾動發展，為下一個颱風奠定基礎。

氣象局今針對高雄、屏東發布大雨特報，雨彈持續轟炸南台灣。其他各地多雲到晴，中午過後熱對流旺盛，東北部地區及其他各地山區有短暫雷陣雨。明（26日）西南風增強，降雨時間更長、影響區域更廣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指8號颱風巴威愈來愈強，挑戰「今年以來最強颱風」。目前預估巴威將在強度最強的時候直接威脅大陸、南韓，若中心登陸，恐釀災情。

吳德榮指出，根據歐洲、美國模式模擬，28日菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但兩模式模擬位置及路徑差異頗大，仍在調整中，應繼續觀察。

台灣颱風論壇也在臉書PO文，指南方熱帶擾動發展，「目前各國預報分歧，可以先暫時觀望就好，不用太擔心」。

(中時新聞網)