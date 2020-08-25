情色攝影師蔡哲凱，在網路化名為「穆川申」、「松山西口前」，因舉辦群交趴，法院以妨害風化罪判刑10個月，後續又在社群網站張貼女性私處照片，推銷情趣用品，其中還附上警察服務證，誆指影中人是新北市女警，表示有女警前來購賣情趣用品，事後新北市刑大以涉嫌散布猥褻物罪將蔡逮捕送辦，但查無該名女警，而該警察服務證為新北市某男警所有，而該男警甚至還參加過蔡姓攝影師所舉辦的群交趴。

檢方調查後，查出該張服務證係新北市某分局男警員所有，在2017年曾參加蔡舉辦的群交趴，新北市警局昨（24）日中午召開人事評議委員會，對該名警員做出2小過、調離處分。

蔡姓攝影師2017年間以藝術為名，在IG、Twitter等社群平台化名為「穆川申」，貼文內容大多為腥羶色，其中一篇為「7男戰6女群交趴」，因而引發警方關注、查緝，發現蔡男前前後後共舉辦了6次的相似派對，還向參與該聚會的男子收取2000元至5000元不等，女子則可獲得1000元至2000元不等的車馬費，其餘全進蔡男口袋，法院審理後，依圖利使人性交或猥褻罪判10個月有期徒刑，得易科罰金確定。

豈知，蔡男遭判刑後，並無因此痛改前非，今年又在Twitter社群平台上販賣情趣用品，更露骨的以《每日陰唇》為專題主題，其中一篇提及，一名女警下班後前來找他購買情趣用品，貼文下附帶著一張變造後的女警識別證及裸露下體照，因此引起警方查緝。

警方調查後，發現並無該女警，蔡男也坦承「捏造」女警一事及冒網友給的警察服務證，只單純為了「刺激」情趣用品的買氣，因而判他妨害風化罪及、侮辱公署罪嫌偵辦。

但最令人驚訝的是，警察服務證在警方深入調查後，發現為新北市某警察所有，甚至還參與蔡男所舉辦的群交趴，該行為已涉及影響警譽，因此新北市警局將其記2支小過懲處，並調離現職。

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(中時新聞網)