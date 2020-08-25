高雄市議員黃捷的罷免案在7月底送交第一階段，網紅四叉貓（劉宇）十分關心連署進度，多次在臉書分享最新消息，日前他去電高雄市選委會詢問審查情形，得到的回應是「第一階段多份不及格遭到剃除，目前正等待罷免團體補交份數」。昨（24）日四叉貓更新消息指出，罷捷第一階段尚缺173份，對此罷捷總部也做出回應。

四叉貓日前在臉書表示，罷捷7月31日第一階段送件，鳳山清捷隊聲稱送了3千多份連署書，根據選罷法第79條，會進入25天的資料審查作業。

算算日期覺得差不多了，8月21日四叉貓打電話去高雄選委會問進度，得知因很多連署書資料填寫錯誤，導致剔除的份數太多，未達第一階段門檻的數量，四叉貓笑說「該不會是鳳山的『鳳』太難寫惹了吧」！

昨日四叉貓更新進度指出，罷捷還未補件，第一階段尚缺173份達標（門檻為2879份），補件必須由領銜人親送台北中選會，不可以郵寄，「補件日期為10日內，已經過了好幾天積極一點好嘛！」

對此，罷捷總部臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」則表示，已經準備好補件事宜，完全會遵照中選會公文流程進行，但還沒收到相關公文，並回擊四叉貓「這個網紅貓好像搞不懂補件程序耶，想到就發文蹭一下博新聞版面，你要蹭幾次，你一次說一說啦。」

（圖／摘自四叉貓（劉宇）、罷免黃捷-鳳山清捷行動本部臉書）

(中時新聞網)