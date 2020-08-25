1名已婚且擔任補習老師的男子，在今年9月間與友人及她的室友前往夜店狂歡之後，借住在友人的住處過夜，未料她見女室友頗具姿色，回到住處又已酒醉，連續趁著半夜潛入她房間內，掀開上衣親吻胸部與猥褻下體拍照，遭到拒絕後仍不停手，即使女方已用手機向友人求救，但男子獸性大發，仍強制對方口交得逞，女方事後不甘受辱提告，台北地方法院日前依強制性交與強制猥褻罪，判處他有期徒刑1年10月，因雙方達成20萬和解，因此給予緩刑5年，仍可上訴。

根據地院判決，該名男補習班教師，2019年9月13日晚間，與友人共同邀約友人的女室友，前往一家知名夜店參加活動，凌晨一點多3人都有醉意後回到住處，由於時間太晚，男補習班老師就地借宿在友人的租屋客廳，並睡在客廳沙發上。

女室友回到房間後因酒醉倒頭就睡，男補習班老師見有機可乘，偷偷潛入她房間內，掀開女室友上衣後，一路從大畽親吻到下體、胸部及臉部，但是女方突然驚覺遭到侵犯而驚醒反抗。

但男補習班老師並未停手，反而拿起手機拍攝女方下體後佯裝離開。這時女方立刻用通訊軟軟體向友人求救。但過了1個小時，男補習班老師慾火未歇，竟又直接她闖入房間，將她壓在床上，企圖強迫女方口交，但女方抵死不從，男方仍繼續脫下其內褲並扳開大腿想要強行進入，但女方堅持反抗到底，最後才讓男方知難而退。

法官審體時認定，男方之為逞一己私慾，竟利用女室友酒後不知抗拒之際犯行，即使女方驚覺後，又不顧其意願，恣意侵害女之身體及性自主決定權，並造成女方身心受創。但審男方坦承犯行，且與對方以20萬元達成和解，因此在強制猥褻罪判刑8個月，強制性交罪1年7個月，合併執行1年10月，並給予緩刑5年。

(中時新聞網)