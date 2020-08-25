2020「台北．台中米其林指南」酒店評鑑名單與餐廳評鑑名單同步揭曉，其中台北文華東方酒店蟬聯最高等級的「紅5」評等、香格里拉台北遠東國際大飯店維持「黑5」評等，連3年蟬聯最高肯定推薦。另有4家酒店獲得新推薦，其中首度評鑑的台中便占了3家。

不過，值得注意的是，雖然此次新增台中納入評鑑地區，但2020「台北．台中米其林指南」推薦酒店家數卻不減反增、自24家降至17家，扣除4家新推薦酒店後，共有高達11家台北市酒店「落榜」，而蟬聯最高等級的台北文華東方酒店亦因疫情而暫停住房業務。

米其林指南的酒店評鑑以「樓房」（Pavilion）數量區分等級，分別是1房（尚算舒適）、2房（舒適）、3房（很舒適）、4房（頂級的舒適享受）、5房（傳統風格的奢華）。

而各等級中又有「黑色」與「紅色」區別，紅色代表酒店在該等級中「更舒適宜人」（More Pleasant）。意即若同樣為5房評鑑等級，「紅5」等級更高於「黑5」，以下依此類推。

2020「台北．台中米其林指南」酒店評鑑共17家獲推薦，其中2家拿下代表「傳統風格的奢華」5房評等，包括台北文華東方酒店蟬聯最高的「紅5」評等，遠東集團旗下香格里拉台北遠東國際酒店亦維持「黑5」評等，連3年獲得相同肯定。

獲得4房「頂級的舒適享受」推薦酒店共7家，包括大倉久和、台北美福續獲「紅4」評等，豐興轉投資的台中谷關虹夕諾雅首獲「紅4」評等，晶華（2707）旗下台北晶華、寒舍（2739）旗下台北喜來登、太子建設旗下台北W、台北君悅等4家則續獲「黑4」評等。

雲品（2748）旗下台北君品、寒舍轉投資的寒舍艾麗續獲「黑3」，三二行館、S Hotel蟬聯「紅2」，國泰商旅旗下慕軒酒店維持「黑2」。台北的金普頓大安酒店、台中的萬楓酒店及紅點文旅等3家，則首度獲得「黑1」。

然而，前2年獲「黑4」的台北寒舍艾美、六福旗下台北六福萬怡、台北西華，獲「黑3」的誠品生活旗下誠品文旅、台北老爺、日勝生加賀屋，獲「黑2」的台北美麗信、台北商旅慶城、台北怡亨，獲「黑1」的Home Hotel信義、大安等11家酒店，今年均「落榜」未獲推薦。

(時報資訊)