國泰慈善基金會董事長錢復（圖中）頒發終身志工成就獎給永紡企業董事長沈金柱（圖左）、英紡企業董事長葉淑麗（圖右）。(國泰提供)

教育要從小扎根，長期關注偏鄉學童發展的國泰慈善基金會「圓夢計畫」，今年邁入第七屆，各校計畫包羅萬象，以體能、環境、社區、音樂、科學、傳統等申請投件，今年共有24校入選，總圓夢金額首次超過新台幣350萬元。

特別值得一提的是，今年國泰首度推行圓夢紀錄獎，鼓勵報名團隊以文字和影像紀錄追夢的故事，共有7所小學入選，總獎金超過20萬元，24日在「國泰圓夢紀錄獎」表揚典禮上，看到影片裡孩子努力追夢的身影，令人動容，在場有不少叔叔阿姨忍不住眼泛淚光。

國泰慈善基金會董事長錢復表示，國泰「圓夢計畫」開辦至今，已有105所學校圓夢，圓夢計畫實施以來也得到多方稱讚。本屆圓夢紀錄獎得主，有一些社區關懷影片，錢復說，「當社區出現危機的時候，下一代以行動積極改變，並創造更多影響力，讓我看見台灣未來的希望」。當前台灣面臨貧富不均、少子化、氣候變遷等諸多挑戰，錢復期許大家一起以行動關心，讓台灣能夠永續，更加美好。

本次國泰圓夢紀錄獎提交的作品類型多元，學童們化身成小小記者，親自操作相機等器材，紀錄自己生長的地方。

得主之一的宜蘭南安國小團隊防呆少年團，把心力放在社區關懷。2019年10月1日南方澳跨港大橋崩塌事件，居民驚愕失落，在當地鬧得沸沸揚揚。南安國小校長張志弘表示，南方澳大橋是通往學校的必經道路，就像是朋友一樣親切，大橋崩塌之後，師生們頓覺「有些事不做就太晚了」，於是學校成立攝影班，帶領孩子開始關懷社區，透過圓夢計畫申請經費購買攝影器材，記錄到出海漁船向斷橋現場灑冥紙、告慰因崩塌而喪生等多名外籍移工的感動畫面，開啟了孩子不一樣的視野和思考。

至於宜蘭孝威國小的資源活化圓夢隊伍，則是要籌措畢旅經費。這群孩子們利用長達57年歷史的舊校舍檜木窗框，加工製作成檜木食器義賣，吸引許多校友支持購買，順利募到7萬多元，在全校師生共同努力之下，擊出一記漂亮的募款籌資全壘打。

孝威國小老師張芳嫺說，這是她第三度為畢業班籌畫畢旅募款活動，她深信無論弱勢與否，任何學童都可以靠自己的力量籌畢旅經費，她語帶感性地說，帶領孩子們一起籌措畢旅經費，一次又一次做了不少很像傻瓜的事情，期間雖然很忙很累，但卻從中得到身為老師真正的價值和意義。

值得一提的是，現場還頒發終身志工成就獎給永紡企業董事長沈金柱、英紡企業董事長葉淑麗夫婦。錢復感謝兩人每年持續協助國泰慈善基金會寒冬送暖的活動，幾十年如一日幫助偏鄉學童，送出上萬件外套，精神令人感佩。

沈金柱表示，多年來他已經送出8萬6千多件夾克給偏鄉學童，他認為「有一顆慈善的心是最重要的」。

葉淑麗則表示，有付出才是快樂，孩童是大眾都應該付出關心的，她說，雖然有不少企業爭相找她合作，但她認為國泰不僅是捐助物資，更是實際把觸角伸到偏鄉的企業。

多年來跟著國泰送愛送溫暖到偏鄉，葉淑麗透露，原本去年下半年打算接下一張數千萬元的訂單，最後因故放棄，沒想到去年底意外爆發新冠疫情，全球經濟大受衝擊，公司因為沒接訂單幸運逃過一劫，讓她感覺過往多年無私付出，冥冥中確實有上天眷顧，令她萬分感恩。

(旺報 )