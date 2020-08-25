鼻涕倒流，往往令人很不舒服，這是疾病嗎？其實一般人在正常情況下或多或少都有些鼻分泌物經由胃部排出，只是不自覺罷了，但多到會覺得不舒服，就得注意了。

鼻涕是人體保護自己的自然免疫反應

雙和醫院耳鼻喉科主治醫師巫承融指出，正常的鼻腔和喉嚨腺體會持續分泌黏液物質，每天約有1000c.c.～1500c.c.的分泌量，以因應呼吸需求、避免空氣污染等問題對身體造成影響，這些黏液可用來清潔黏膜、提供進入鼻腔空氣足夠的濕氣、捕捉或清除吸入空氣中的異物，其中少部分會經由鼻腔擤出，即「鼻涕」。

但大多數鼻分泌物都會經由食道到胃部，再隨著排泄物排出，這是人體保護自己的自然免疫反應，大多數人就像吞口水一樣毫無感覺，但如果分泌量非常多或是變得黏稠，就容易聚積、卡在喉嚨裡，讓人的鼻分泌物有由鼻腔往喉嚨流下的感覺，就是我們一般俗稱的「鼻涕倒流」，感覺會變得比較明顯。

了解鼻涕倒流原因 從分泌物狀態分辨

要了解造成鼻涕倒流的原因，首先要分辨出分泌物是稀薄、清澈的，或者是很黏稠且量多的。如果是稀薄且清澈的，最常見的原因可能是感冒、鼻子過敏、慢性鼻炎、懷孕時的荷爾蒙改變導致較為敏感、或者服用避孕藥引起的荷爾蒙變化等，使得鼻腔分泌物增加，不過，這些病因引起的症狀都比較輕微，可能過一陣子或多休息即可改善，而懷孕或服用避孕藥者，在生產過後或停藥後即可恢復正常，並不能算是疾病。

黏稠、量多且顏色呈黃綠色 與6大疾病相關

比較令人擔心的，是很黏稠且量多的鼻涕倒流，有些甚至還會出現黃黃綠綠的顏色：

1、腫瘤疾病：

最需要注意、最為嚴重的，就是鼻腔內腫瘤、鼻咽癌等腫瘤問題，尤其鼻咽癌是國人好發的腫瘤之一，如果鼻腔或是鼻咽內有腫瘤或發炎腫脹，都會減緩食物或分泌物的移動，而讓人以為只是鼻涕倒流。

2、鼻竇炎：

患者的鼻腔分泌物往往很黏稠、有黃黃綠綠的鼻涕，有些會有臭臭的味道，有些患者甚至覺得連自己都能聞到。

3、鼻腔內異物：

較常發生小朋友把玩具、豆子等塞在鼻子裡，或者年輕人到海邊游泳玩水時，水蛭等生物由鼻腔入侵，這類患者原本可能只覺得分泌物變多，但在持續刺激而未改善的情況下，也可能開始出現發臭的症狀。

4、老年人吞嚥問題：

年紀較大的患者，因為吞嚥肌肉的力量與協調性變差，即使是一般人很自然的口水吞嚥動作，也可能因為功能不彰，導致分泌物堆積在喉嚨，門診中就常遇到這樣的患者，常以為是鼻涕倒流而就診，並不一定知道自己有吞嚥困難的問題。台灣逐漸步入高齡化社會，這樣的患者也越來越多了。

5、胃食道逆流：

患者在白天的症狀會比較輕微，因為白天往往是站著或坐著的姿勢，即使胃酸逆流也只會到喉嚨部位，比較不容易往上逆流到鼻腔；但晚上睡覺時鼻腔與胃部的高度差不多，若發生胃食道逆流，胃酸很容易逆流到鼻腔，會刺激鼻腔及鼻竇黏膜而產生發炎反應。

就如同異物一般，使分泌物更多，而有鼻涕倒流等不適感，這類患者常同時會有「胸口扎扎的」等抱怨，所以覺得長期有鼻涕倒流或反覆發作的患者，也要注意是否有胃食道逆流等問題。

6、情緒、壓力或精神方面問題：

當精神壓力大或焦慮的時候，喉部肌肉會痙攣緊繃，而感覺喉嚨好像有東西一樣卡卡的，有些患者常會有清喉嚨的動作，有些則以為是鼻涕倒流，其實都不是，這類症狀就是所謂的「喉結症候群」（globus syndrome）。

鼻涕倒流引起症狀多 慢性咳嗽也可能因其所致

鼻涕倒流也可能引起一些不同的症狀，鼻涕或分泌物過多可能導致呼吸不順暢、咳嗽、鼻塞等症狀出現，而鼻竇炎、鼻咽腫瘤等則可能引起頭痛等問題。

事實上，有不少慢性咳嗽最初發生原因，就是鼻涕倒流引起的。巫承融表示，有些患者因為咳嗽一直好不了而就診，檢查發現乃鼻涕倒流一直刺激咽喉後壁而導致咳嗽反應，目前美國鼻科醫學會把這類的鼻涕倒流症狀統稱為「upper airway cough syndrome」。

鼻涕倒流雖然不一定是大問題，但也不能輕忽，較嚴重的，除了鼻咽腫瘤可能危及生命之外，即使是小小的鼻腔異物，長期下來也可能導致慢性發炎、感染、化膿、甚至要開刀引流，有時也可能因自體免疫反應的包圍而導致呼吸困難，因此，最好還是就醫找出病因。

鼻涕倒流大多無需治療 多喝水且避免使用利尿、化痰劑可緩解

鼻涕倒流的治療原則，巫承融說，主要是讓分泌物稀釋而能順暢的流動，因此可多喝水，補充水分來稀釋分泌物，減少咖啡因的攝取、避免使用利尿劑、使用化痰藥劑等，都會有幫助。

其實，如果分泌物是稀薄且清澈的，大多不一定要治療，例如輕微感冒引起的，多休息、增加自己的抵抗力就能改善；但如果非常不舒服的感冒症狀，可服用化痰藥或感冒藥等來改善；若是鼻子過敏或慢性鼻炎引起，可使用抗組織胺、類固醇鼻噴劑等來治療；若是避孕藥引起，則必須停藥改用其他的避孕方式；而孕婦必須避免用藥，只能多休息、多喝水來改善了。

治療鼻涕倒流 須依個別症狀對症下藥

比較需要治療的，應屬黏稠且量多的鼻涕倒流，若是異物引起，可以內視鏡加上器械取出；胃食道逆流者以抑制胃酸分泌的藥物治療為主，少吃刺激的食物，睡前2、3小時內勿進食；年紀較大者的吞嚥問題，以復健治療為主，學習改變吞嚥的方式，盡量不要嗆到。

鼻竇炎引起的鼻涕倒流則要特別注意，治療以服用抗生素藥物為主，且療程要完整，若治療無效，可以用功能性內視鏡鼻竇手術來減緩鼻竇炎的症狀。巫承融說，有些人會自行購買抗組織胺或感冒藥服用，其實這類患者的鼻涕較為黏稠，服用這些藥物會使其更為黏稠而更不易排出，導致鼻涕倒流症狀更為嚴重，因此，必須將過敏性鼻炎與鼻竇炎區分清楚，不可自行亂服藥。

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(中時新聞網)