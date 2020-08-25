慘遭暴龍痛宰橫掃出局的布魯克林籃網正在尋覓新教頭，他們今年3月就開除了總教練艾金生(Kenny Atkinson)，至今還沒人遞補。美媒《The Athletic》報導籃網看中了馬刺隊總教練帕波維奇(Gregg Popovich)，想要把帕總挖角過來。

籃網總管馬克斯(Sean Marks)是球員出身，曾效力馬刺隊2季，後來還擔任馬刺的助理教練與助理總管，親眼見識過帕波維奇的本事。籃網代理教頭雅克沃恩(Jacque Vaughn)亦是來自馬刺，而且當家球星厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)也都對帕波維奇抱有好感，幾乎全隊是「帕粉」。

美媒CBS分析，帕波維奇1996年開始擔任馬刺總教練，不僅掌握實權亦是球團靈魂人物，很難想像他會願意轉去籃網。即使籃網有辦法說服馬刺交出帕波維奇，籃網也拿不出可以補償馬刺的首輪選秀籤(已經被換給老鷹隊)。

此外可能的人選還有泰隆盧(Tyronn Lue)、奇德(Jason Kidd)、傑夫范岡迪(Jeff Van Gundy)、烏杜卡(Ime Udoka)。近來公牛和七六人也都開除了總教練，兩隊亦將加入搶人大戰。

(中時新聞網)