前總統馬英九近日動作頻頻，頻對「小明」議題以及近期的兩岸議題上開砲，外傳馬是為了強勢回歸國民黨而製造聲量。對此，國民黨台北市議員戴錫欽認為，在不選總統的情況下去競爭黨主席，不是不可以，但若改革和年輕化氛圍沒改變，現在放出馬英九回歸的風聲是什麼就很明顯。戴直言，有些人在覬覦2024的選舉就進行操作，操作當然要鋪陳正當性，而放話的，基本上是藍營自己人。

馬英九日前批評蔡英文總統不承認「九二共識」，蔡總統反批馬卑躬屈膝，前後兩任總統隔空交火！不僅如此，副總統賴清德昨接棒批馬「製造恐慌比戰爭還恐怖 」，馬英九則回應，他說了一些實話、真話，觸痛了民進黨政府內心深處真正的問題，現今兩岸情勢高度緊張，被國際危機組織列為「政治安全情勢重大惡化地區」，美國與大陸間衝突不斷，這些都是事實，並非他所製造，他也沒有能力製造。

馬英九近日砲火猛烈，傳出是為了強勢回歸國民黨而製造聲量。據《中評社》報導指出，戴錫欽認為，明年的黨主席跟上次不一樣，這次是遇到2022和2024的提名權，對於想角逐2024的人，這會列入很重要的考慮。若不選總統情況下去競爭黨主席，不是不可以，但若改革和年輕化的氛圍沒有改變，放出馬回歸的風聲是什麼就很明顯。戴錫欽指出，有些人在覬覦2024的選舉，因此進行操作。

至於馬英九為何選在此時對蔡英文開砲？戴錫欽指出，馬英九以當過領導人的高度，認為兩岸搞到現在這樣，因此有話要說。他說馬隨時在搜集相關資訊，對兩岸議題完全不陌生，且戴認為，馬的說法是有所本的，他只是提醒大家，兩岸現在狀況，對台灣最好的戰略選擇是什麼。

(中時新聞網)