帶著家中小孩外出用餐，相信是許多父母的一大考驗，即將在月底產下女兒的鄉民女神潔哥，對網友討論「小孩外出吃飯吵鬧」的議題心有戚戚焉，她坦言小孩確實不好控制，但站在陌生人立場，並不覺得別人就要給父母寬容體諒。

潔哥在媽媽社團看到網友討論「小孩外出吃飯吵鬧」的議題，有母親表示：「小孩這年紀無法控制，希望大家給她一點寬容」，對此她坦言站在母親的立場，確實希望遇到一樣狀況別人能給予體諒，但也強調「站在陌生人的立場，我並不覺得別人就要給我們寬容體諒，畢竟自己家的小孩尖叫都受不了，更何況是毫不相干的陌生人呢？」至於別人不能體諒也不要怪罪別人，因為對路人而言就是別人的小孩，沒有同理心是正常的。

此外潔哥也舉自己經驗為例，她表示挺著大肚子坐捷運或公車時，如果沒位置坐也不會覺得怎樣，若評估過狀態無法站到目的地，就會改坐小黃或uber，畢竟讓自己懷孕的又不是陌生人，因此抱持著「他們有讓位我會很感謝，沒讓位我就站著沒差」的心態，因為「沒有人欠妳的」。

(中時新聞網)