工業電腦廠艾訊（3088）宣布攜手馬來西亞投資發展局（MIDA）及晶片大廠英特爾（Intel），共同推出軟硬體整合「AI Starter Kit」，加速馬來西亞當地企業的智聯網（AIoT）建置及深度發展，拓展當地工業自動化、智慧城市等應用場域的智聯網發展商機。

三方針對此次合作共同舉辦線上發表會，展現馬來西亞政府與民營部門積極推定並高度支持當地企業工業4.0發展，艾訊透過此次線上發表會，亦成功分享、展示如何有效運用人工智慧（AI）改善提升營運流程和業務執行。

艾訊「AI Starter Kit」為鎖定人工智慧應用的完整入門工具包，包括搭載Intel Core i7處理器的高性能AI邊緣運算系統及高解析度攝影鏡頭，內建基於Tensorflow模型最佳化器，以及Intel OpenVINO所開發的軟體。

艾訊表示，使用者可透過執行圖像標註和模型訓練任務，加以訓練「AI Starter Kit」識別各種特定圖像，或使用預先訓練的模組直接對圖像數據進行推斷。「AI Starter Kit」同時提供整合型操作介面，簡化應用程序上的開發和管控。

艾訊指出，艾訊「AI Starter Kit」可讓製造商使用人工智慧視覺檢測，成功執行深度學習訓練及推理運算，並提高檢測速度和準確性。高效能軟硬整合系統，可讓使用者在工業自動化與智慧城市等應用場域中，更輕鬆建置智聯網應用。

(時報資訊)