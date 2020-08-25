七夕這天除了是情侶們可以度過浪漫約會的重要節日，對於家有小孩的父母來說也是相當重要的日子，不少人都會在這天「拜床母」，祈求祂保佑孩子平安長大，不過你知道拜床母背後的典故，竟然和一名書生暴斃有關係嗎？

床母是床之女神，除了可以讓嬰幼兒好睡、免於被噩夢驚擾以外，也可以保庇孩子們健康順利地成長。然而，拜床母這項習俗是如何流傳而來的呢？在古時代有許多種說法，但最廣為人知的就是古時候有一名叫郭華的書生，在赴京趕考的途中認識一名賣扇子的女子，當天兩人情投意合就馬上結為夫妻，沒想到晚上郭華卻突然暴斃，女子怕被人發現便將他埋於床下，每年七夕都會在床前供奉酒肉。

豈料，女子不久後驚覺自己懷孕了，在生下孩子之後，她仍然會在七夕祭拜死去的郭華，若是有人好奇問起，她就會回答自己在拜床母，可以保佑孩子平安長大，而旁人得知也開始仿效她，拜床母也就這樣流傳開來了。

在祭祀床母時，需準備燒酒雞（或麻油雞）、雞腿、雞蛋（滷蛋或水煮蛋）、油飯、麵線、米酒三杯、圓仔花兩束等供品擺放在床上，由於床母沒有塑像或畫像，只需成一碗白米做香爐，用三柱清香由床尾向床頭祭拜，口中說著保佑孩子的吉祥話，祭拜完畢後再依照各地習俗燒金紙和床母衣，以答謝祂的保佑與照顧。

(中時新聞網)