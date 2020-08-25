孫安佐2018年3月在美國透過網路購買手槍零件，並持有槍械及大量子彈，被美國警方依涉嫌恐怖威脅逮捕，關押240天，同年12月遭強制遣返出境。昨（24）日，士林地檢署依違反依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴孫安佐，檢察官經近2年偵查，最重可判7年，律師也表示，孫安佐現在只剩下兩條路可選，其一就是認罪；其二就是否認有製造手槍之行為。

據《ETToday》報導，孫安佐觸犯的法條，除了未遂可以減刑外，實務上也常被法官以《刑法》第59條，情輕重的霸王條款再減刑，一名檢察官表示，過去在審理相關案件時，標準都會放寬，以2016年為例，新北市一名陳姓男子，將火藥裝進瓦斯鋼瓶內，因瓶口為封緊密，事後依「涉嫌製造爆裂物未遂」遭起訴，跟孫安佐同樣都是依照《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條第1項、第6項規定，恐判無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科最高3千萬元以下罰金。

但陳姓男子所填裝在瓦斯鋼瓶內的火藥僅0.7公克，無法比擬「瞬間毀損建物及嚴重傷及他人生命安全之火藥」，且當初在填充的目的也並非是從事犯罪行為，加上審酌該男子坦承犯行，新北市審理後，判斷若依「未遂」減刑仍稍嫌過重，因此依刑法第59條再度減刑，最終判1年10個月，最高院駁回上訴確定，全案定讞。

因此審理並未外界想得如此的重，孫安佐也於美國返台，是否會被判重刑，仍是未知數。而他當年返台後，便積極朝YouTuber發展，瞬間成網路紅人，甚至開飲料攤「聯邦手搖」當起老闆，近來還主演鬼片《馗降：粽邪2》，未料在電影上映前面臨起訴階段，未來發展引發外界關注。

(中時新聞網)