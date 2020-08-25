前總統馬英九與總統蔡英文近日因兩岸議題互批，隔空交火相當激烈。對此，前民進黨秘書長羅文嘉不忍了，昨（24）日在臉書針對馬英九在「國家不安全研討會」發表的主張提出看法，而這些言論並非媒體「嘟麥」的意外即興之作，他認為，這屬於一種正式的立場宣示。

羅文嘉表示，我們生在台灣、長在台灣，生命與未來所懸皆在台灣，聽到前總統發表這種公開呼應敵人戰略目標、基本訴求的言論，心頭為之一震、百感交集。國家前途艱辛不比過去戒嚴時代，既要提升內部政治品質、除弊興利，又要對抗強虜覬覦、守護民主，台灣人的肩膀與心臟，要比過去更勇敢強大。

羅文嘉提到，馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，因此節錄蔣介石、蔣經國遺囑，敬請馬前總統三思。

蔣介石遺囑：「實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容，爲余畢生之志事，實亦卽海內外軍民同胞一致的革命職志與戰鬥決心。惟願愈益堅此百忍，奮勵自強，非達成國民革命之責任，絕不中止！矢勤矢勇，毋怠毋忽。」

蔣經國遺囑：「萬一余為天年所限，務望我政府與民衆堅守反共復國決策，並望始終一貫積極推行民主憲政建設。全國軍民，在國父三民主義與先總統遺訓指引之下，務須團結一致，奮鬥到底，加速光復大陸，完成以三民主義統一中國之大業，是所切囑。」

(中時新聞網)