西南風影響今天中南部有局部大雨，其他地區多雲到晴且炎熱。氣象達人彭啟明表示，菲律賓東方海面上有低壓發展的機會，已經有些模式預測可能在周末有颱風會冒出來，最新歐美模式模擬其路徑會從台灣東部海面北上，現在看起來路徑離台灣有一段距離，但不排除各種可能。

彭啟明在臉書及24日的「兩分鐘報天氣」提到，明天到周五(26至28日)西南風逐步增強，水氣增加許多，直接影響中南部有大雨或豪雨，預期降雨範圍、持續時間及強度會比這兩天來得多，也會伴隨閃電雷擊，中部以北也有午後雷陣雨發生機會，提醒戶外活動要留意雨勢。

彭啟明表示，周六到下周一(29日至31日)較強的西南風及潮溼水氣將減弱，周末天氣多雲到晴算不錯，但周末要關注菲律賓東方海面上有機會發展低壓，不排除下周有颱風北上的機會。

彭啟明說，模式預測周末可能有颱風生成，路徑從東部海面北上，離台灣還有一段距離，雖然現在看起來不會到台灣，但不排除各種可能性存在，現在說還太早，但確定的是下周天氣有不確定性。

(中時新聞網)