小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（25日）財經重點。

【1】上市當沖比 39.4％ 創今年新高 史上第三高

台股「萬三」關卡屢攻不成，然股市人氣極度沸騰，24日上市當沖買進成交值比重攀升至39.4％，創下今年新高及史上第三高紀錄。法人指出，高當沖比將成為股市新常態，投資人有賺就跑的操作，讓人氣股周轉率大增。

【2】晶圓代工 台積Q3市占衝54％

根據市調機構集邦科技旗下拓墣產業研究院最新調研結果顯示，由於年底為歐美消費旺季，加上中國十一長假及雙十一促銷活動，帶動目前下游客戶端拉貨動能旺盛，使晶圓代工產能與需求連帶穩定提升，預估第三季全球晶圓代工業者營收將成長14％。

【3】擴產進度驚人 Aletheia喊台積590元

研究機構Aletheia資本指出，受惠5G系統級晶片（SoC）等需求推動，台積電先進製程產能擴張幅度將極為嚇人，估計12吋晶圓產能三年內可望大增25％，持續帶動資本支出上漲，把推測合理股價拉升至590元、準「6」字頭首度現身。

【4】蘋果iSE在印度量產 緯創全吃

蘋果宣布，iPhone SE已經在印度啟動量產，以SE在4月下旬才全球上市來說，這是蘋果第一次在新品上市半年之內就將部分產能轉移至印度，可以看出蘋果積極拉高印度產能、打造新的製造基地的意圖，此次的代工廠則是緯創。

【5】逾半數分析師預測…… 標普500選後首月 下跌機率高

CNBC網站針對股票策略師進行的最新調查指出，7成受訪者預期拜登將在這次大選擊敗川普入主白宮，另外還有逾半數認為標準普爾500指數將在大選後首月下滑。

(中時新聞網)