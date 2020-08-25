岱宇一轉換公司債(15981)及岱宇二轉換公司債(15982)自109年8月25日起預收款券，並每5分鐘撮合一次。

上市公司岱宇國際公司股票(1598)因最近10個營業日內有6個營業日經證券交易所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對岱宇國際公司國內第一次有擔保轉換公司債及岱宇國際公司國內第二次有擔保轉換公司債自109年8月25日起10個營業日(109年08月25日至109年09月07日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)