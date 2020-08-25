美國單日確診數大幅下滑，美國FDA也緊急授權用血漿療法對抗新冠肺炎等利多激勵美股再度走揚，周一終場美股四大指數呈現全面上漲，漲幅介於+0.6%至+1.35%，道瓊指數最為強勢，其中波音上漲6.43%、蘋果上漲1.2%、聯電ADR上漲3.27%。

量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續必須補量上攻。

（2）、均線：下檔支撐為8/21低點(約12,462點)附近，上檔壓力為12,900點附近。

（3）、技術指標：KD向下開口收斂，短線維持區間震盪。

周一櫃買指數上漲0.94%，收在161.86點。短線支撐為158點附近，壓力為165點附近。

觀盤重點，美中科技戰持續干擾全球股市，台股上周高檔出現帶量長黑後，短線上將會進入震盪整理，仍要提防再度回測季線，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意5G、設備、IC設計、資訊軟體、生技、風電股。

(時報資訊)