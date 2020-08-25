目前己經進入農曆7月鬼門開的時期，不少好兄弟開始進入人間填飽肚子。但是有一位媽媽卻在臉書《爆怨公社》上po文表示，日前晚上簽兒子連絡簿時，卻看見老師留言寫著，「兒子說昨天有哥哥去家裡玩」。頓時讓她頭皮發麻，全身起雞皮疙瘩崩潰，心中大喊「家裡沒有什麼我看見的哥哥來啊？我親愛的孩子呀，這個不要說這樣讓人害怕的話。」

原表示PO表示，日前她的兒子上學時，跟老師說有哥哥來家裡陪他玩？而老師認為這是孩子貼心高興的分享，於是將此事寫在聯絡簿上，特別告訴媽媽孩子的心情分享。

但是當媽媽晚上準備要簽聯絡簿時，看見老師這段話，立刻看完後頭皮發麻，特別上網表示：家裡並沒有什麼，我看見的哥哥來啊？我親愛的孩子呀，這個月份可以不要這樣說讓人害怕的話嗎？

網友感同身受表示：〈妳不孤單！〉而孩子童言童語不分時段說出口，這讓人疑惑著究竟是否孩子們看得到異世界呢？

原po無奈回應：平常可以假裝是幻想，但這個農曆七月時節有點毛毛。尾此不少網友紛紛留言安慰說：「沒事，我三歲半的女兒今天也跟我說天花板上的點一直跟她講話。」「不怕.....之前我女兒還小的時候 我叫他們睡覺。他們竟然看著我後面說 ，哥哥。睡睡 拜拜，嚇得我心臟蹦蹦跳的。」還有名網友則說，〈其實小孩不是説謊，只是容易把時間搞混。〉

(中時新聞網)