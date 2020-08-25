台北市一名已婚陳姓男子，去年9月間結束酒吧活動後，借宿友人的租屋處，卻在半夜闖入友人的女室友房間內，頂開對方雙腿欲硬上，但對方抵死不從，性侵未得逞。陳男被告後，除了以20萬元達成和解，但強制猥褻罪部分，被台北地院判刑8月，強制性交未遂罪部分，判判1年10月，緩刑3年。

判決書指出，陳男已婚，在補習班擔任助理教授，2019年9月間與2名友人到酒吧參加活動後，借宿在友人租屋處的客廳沙發上，卻趁女室友酒醉意識模糊，潛入女室友房內掀開身上衣物，猥褻、親吻下體。

女室友驚醒反抗，陳男反而變本加厲，拿手機拍女室友的下體，趁著陳男暫時離開房間，趕緊透過IG傳送訊息向朋友求救。

陳男返回房間後，就將女室友壓在床上，企圖強迫口交，女室友摀住嘴吧不從，陳男竟強行將頂開女室友雙腿，企圖硬上，因女室友死命反抗才讓陳男放棄。

法官審理時，考量陳男為逞一己私慾，侵害女性身體及性自主權，已造成女室友身心受創，審酌陳男審判期間坦承犯行，並與女室友達成20萬元和解，且已屢行完畢，強制猥褻罪部分判刑8月，強制性交未遂罪部分判判1年10月，合併執行1年10月，緩刑3年。

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(中時新聞網)