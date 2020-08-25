所有人不分性傾向或性別皆享有彼此締結法定婚姻的權利，億萬富豪巴洛（Barrie Drewitt-Barlow）1999年與同性伴侶東尼（Tony）透過代理孕母生下雙胞胎，相處超過20年後離婚；他之後找到真愛，與女兒的前男友斯考特（Scott Hutchinson）求婚，並預告愛的結晶即將在10月28日出生。

根據英國《太陽報》報導，50歲巴洛身價上億，1999年與東尼相戀，透過代理孕母生下2個雙胞胎女兒，成為英國首位透過代孕生下孩子的男同志，在當時轟動了全英國。20年過去，巴洛與東尼離婚，並結識了女兒薩芙倫（Saffron）的前男友斯考特，2人墜入愛河。

巴洛認為斯考特是他的真愛，於日前在赫瓦爾島進行一場浪漫的求婚儀式。從照片中可以看見，船上灑滿了玫瑰花瓣，蠟燭整齊的排在地上，足見費了相當多的心思，巴洛還準備了一顆超大鑽戒。斯考特看見這場景非常感動，淚喊願意。

巴洛透露，與斯考特已透過代理孕母，擁有了愛的結晶，女嬰預計於10月28日出生。對於父親的新戀情，薩芙倫表示，給予祝福，只要他們感到開心，自己不會打擾。大家目前住在同個屋簷下，東尼表示，對新成員的到來感到高興。

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(中時新聞網)