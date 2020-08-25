熱帶颶風蘿拉近日在墨西哥灣附近生成，根據路線預測，期間會經過德州地區，恐會影響休士頓太空人的主場賽事，對此，太空人球團也決定，將會稍微更動接下來與洛杉磯天使的四連戰賽程，而面對即將來襲的颶風，天使球星「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）就表示，如果颶風真的侵襲休士頓，那麼這個系列賽打完後，可能不會隨隊搭機回到安那罕。

太空人今（25日）起將和天使進行四連戰，不過受到熱帶颶風蘿拉的影響，太空人決定調整主場賽程，將系列賽移到明天開打，換句話說，兩隊明天將進行雙重賽，至於第三戰將會從晚上移到中午開打。

眼看熱帶颶風即將侵襲休士頓地區，讓天使球星楚奧特有點心驚驚，稍早接受訪問時，他也強調，如果系列賽結束後颶風真的來襲，自己可能不會隨隊搭飛機回到主場，他說：「我搭機時不喜歡遇到不穩定氣流，你可以去問問我任何一名隊友，我早就跟厄普頓（Justin Upton）說過了，如果這真的發生，我們會往西邊開6小時的車，然後才會搭飛機。」

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(中時新聞網)