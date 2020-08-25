前總統馬英九近日和民進黨政府，就兩岸關係生變不斷隔空交鋒，綠營上下更是卯起來猛轟馬英九「首戰即終戰、把國家推向戰爭邊緣」，有粉專就初步分析，從表面看除了有2大原因外，還有更隱藏的殺機是，若馬出來選黨主席，民進黨勢必能大作文章，從中得利。

前總統馬英九近日頻質疑蔡把國家推向戰爭邊緣，蔡總統也嗆馬以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來所謂的和平。而馬隔日也再度反擊，強調自己任內跟對岸都是平等互惠、平起平坐，反嗆蔡政府才是卑躬屈膝、前倨後恭。

臉書粉專「逆風的烏鴉」昨(24日)對此貼文分析，從表面看，民進黨瞄準馬英九的「原因有兩個」。第一，儘管國民黨中央都已經改朝換代很久，但馬英九某種程度仍是國民黨或藍營的一塊神主牌，因馬的兩岸政策不涉及利益買辦問題，純粹是他個人的意識形態堅持，若能攻下這一座大山，當然是民進黨的勝利。

第二，是民進黨的「心魔」。雖然馬英九執政後期不得民心、造成國民黨的敗選，但馬英九直接與民進黨的對陣，卻是未嘗敗績，「民進黨對馬英九的心魔，讓他們遏止不住自己對馬英九進攻的慾望」，彷彿打掉了馬，就是戰勝了那自己從未戰勝的對手。

評論認為，事實上，從吳敦義到現在的江啟臣，國民黨的路線不再堅持馬的論述，早已經偏移傳統路線。前主席吳敦義向大陸靠攏，而江啟臣則更向美國靠攏。相對之下，馬英九過去以九二共識為基底的「友中、親美」政策，反而漸漸被邊緣化。

評論進一步指出，對民進黨最有利的情況，當然是國民黨回到吳敦義、韓國瑜時期的兩岸主張。但如今的國民黨，不太可能再回到吳敦義時期的兩岸主張。而此次民進黨選擇把馬英九當成國安議題的對手，盼造成的效果，就是民進黨可持續從「抗中」議題上得利。但這個做法能否奏效？從馬英九執政後期以來，政治聲望已下跌不少，最好的結果，就是讓藍的支持聲量繼續往下挫。

評論最後強調，經過這些交鋒，可觀察到更隱藏的殺機是，「若能誘出馬英九出來，重新爭奪國民黨的主導權，民進黨又可以大作文章，甚至得利」。

臉書粉專「逆風的烏鴉」貼文。(圖/翻攝自 逆風的烏鴉)

(中時新聞網)