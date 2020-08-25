台積電在最近一季砸下100億元4度大手筆購地，財信傳媒董事長謝金河對此直喊「不尋常」。

謝金河在臉書發表「不尋常的台積電購地行動」一文指出，台積電24日再度宣布斥資48.4億元買入瀚宇彩晶閒置10年的土地，也讓彩晶帳上多了14.4億的獲利。而這已是台積電近一季連續第四筆的獵地行動。

今年5月，台積電斥資6.6億買下南科位在新市的土地，斥資6.6億，這次購地解了家登官司打輸英特格之危，讓家登帳上多了5.18億獲利。8月又買下南科廠旁的力特光電土地，斥資36.5億，也讓力特出現6.5億獲利。接著又買下已下市的益通土地，斥資8.6億元。

謝金河表示，台積電決策向來十分嚴謹，這三個月來連續4次大手筆買地，十分不尋常。從7奈米、5奈米產能幾乎全被鎖定的情況下，台積電進入3奈米、2奈米似乎加緊腳步。從這個跡象來看，台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地。

南科也因為有台積電，台南發展有了重心，再加上ASML也進駐台南，這個半導體產業聚落撐起大台南經濟新動能，很多台積電員工在台南購屋，也使得永康、新市、善化、仁德、歸仁等二線城市房地產出現明顯的漲勢，他說，也許這有助於政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差，這是個好的開始！

(中時新聞網)