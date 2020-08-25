前總統馬英九與總統蔡英文，近日為了兩岸議題隔空交火，前總統陳水扁也加入戰局，批馬英九「提籃假燒金」，沒資格說「國家不安全」。

陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，AIT前處長楊甦棣在跟藍營重量級立委的辭別餐會質問，為什麼要阻擋柴電潛艦等三大軍購案？藍委說，站在強化台灣自我防衛能力而言，是不應該杯葛，但「政治就是這樣玩」。

陳水扁指出，當年蘇起委員辯稱潛艦是攻擊性武器，等到馬英九上台說也要買了，因潛艦是防衛性武器，但美國不賣了。

媒體前不久報導，國軍為發展「重層嚇阻」戰力，將射程600公里的雄二E巡弋飛彈性能提升，射程可超過1000公里，殊不知雄二E巡弋飛彈，在2004年前原型彈5次試射失敗，是阿扁將中科院長換為龔家政將軍，並請王德勝接任雄二E總顧問後才突破，從渦輪引擎改為鯤鵬引擎，直到2008年阿扁卸任前才試射成功。

陳水扁直言，馬英九總統放棄反制武器的研發量產，對大陸示弱繳械，「最沒資格唱衰國家不安全！」

（圖／摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

(中時新聞網)