紐約大都會解禁了，他們的新冠肺炎染病人數沒有再增加，仍是1位球員與1位員工。大聯盟安排大都會於26日復賽，在主場迎戰邁阿密馬林魚(雙重賽)，馬林魚4連戰之後就是與洋基的「地鐵大戰」。

上周末因為大都會接受隔離而延後3場地鐵大戰，所以這次大都會與洋基預計要「3天打5場」。加上與馬林魚的補賽，大都會必須「6天打9場比賽」，其中6場是7局決勝負的雙重賽。總管范瓦格南(Brodie Van Wagenen)說：「這是個挑戰，但今年我們沒有退路，我們不是唯一受到影響的球隊。」

大都會是第5支被新冠疫情影響賽程的球隊，那兩位病人還留在邁阿密隔離，直到痊癒才能回歸。染病球員未公開姓名。范瓦格南說：「令人欣慰的是病毒沒有在球員和教練之間互傳，我們推測最初是在外面感染的。」

國聯東區的比賽進度較慢，大都會12勝14敗暫居第3，與老二馬林魚只有1場勝差，接下來的4連戰很重要，但情況對大都會不利。由於賽程緊湊，大都會面臨嚴峻的投手輪值問題，范瓦格南表示他們必須發揮創意，探討各種可能性。

(中時新聞網)