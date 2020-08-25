民進黨立委賴品妤日前在社群網站上分享自拍照，竟遭酸民惡意攻擊，但沒想到戰火波及到一名無辜的沈姓女教練。沈姓女教練在網路上表示，有網友疑似將她誤認為賴品妤，惡意到其IG貼文下方痛罵她，讓她感到很冤枉。不過網友看到女教練照片後，都驚呼和賴有像！連本尊賴品妤看到也認為蠻像的，對於教練遭到波及感到不好意思，並呼籲網友發言要理性。

網友分享照片。（摘自賴品妤臉書）

賴品妤曾在網路分享一張身著黑色衣服的性感自拍照，大方秀出曼妙的身材，卻遭到網友惡意剪輯，故意放大胸部，並指控賴的水準是「腥羶色」。對此賴品妤23日在臉書發文怒嗆，「為什麼放大別人的胸部指控腥羶色？（是誰的粉絲我就不提了，最瘋的那一種）難道這傢伙自己沒胸部，你脖子接腸子」？

賴品妤臉書。（摘自賴品妤臉書）

沒想到砲火蔓延到一名無辜的沈姓健身女教練。沈姓女教練日前在《爆廢公社》發文表示，「這位先生跑到我的IG文章留言罵我，真的很沒品，還罵錯人，重點是我不是賴品妤，到底要誤會幾次，我跟立委到底有奪像（多像）」？但網友看到後，大驚有像耶，更有網友打趣表示，「委員好」！

網友在賴品妤臉書分享。（摘自賴品妤臉書）

據綜合媒體報導，沈姓女教練接受媒體採訪時表示，原本是留長髮，後來減短後就很多人說很像賴品妤，但她自己認為不像，只有頭髮像！結果沒想到近來有許多網友可能錯認她為賴品妤，一開始她還以為是惹到誰，感到可怕且很傻眼。日前是因為受不了，所以把攻擊的留言公開po在網路上，希望能抓出是誰。沈姓女教練更幽默表示，她現在要把頭髮留長了！

而賴品妤也對媒體大笑表示，她看了照片真的覺得蠻像的！但也對沈姓女教練感到不好意思。賴品妤也提醒，網友留言要理性，不要波及無辜的人。

(中時新聞網)