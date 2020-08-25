除了演藝成績，過去多年也以各式荒唐生活聞名的頑童天王小賈斯汀(Justin Bieber)，直到與萬年舊愛賽琳娜徹底分手，在女友海莉(Hailey Baldwin)陪伴下走過憂鬱低潮，2018年小賈宣布與海莉結為夫妻，日前更曬出抱娃照片，眼裡都是疼愛，引發外界瘋猜小賈真的「浪子回頭」已當爸。

小賈婚後經常在IG放閃，訴說對妻子海莉的愛戀，但近日卻難得不曬老婆，而曬出了一系列裸上身抱著小小嬰兒的照片，雖戴著口罩看不見表情，卻掩蓋不了眼裡滿滿的關愛，雖然動作上看得出來很小心翼翼，卻是可說是姿勢滿分，讓眾人好驚喜，猜測海莉低調生了，小賈升格當爸。

真相揭曉，其實是海莉的姊姊阿萊雅當了媽媽，小賈夫妻倆去探望阿萊雅跟小寶寶，看得出來也很渴望給家裡添新成員，好友巨石強森也留言鼓勵，希望2011年能盼到小賈跟海莉能真正升格當爸媽，雖然是開玩笑的語氣，但眾多網友猜測，小賈內心應已有了做父親的心理準備與期盼。

(中時新聞網)