新冠狀病毒療法的樂觀消息帶動三大指數上揚，周一標普500指數與那斯達克指數再創歷史收盤新高，由蘋果公司與重啟經濟相關的航空股帶頭上衝，標普500指數有史以來首度漲破3,400點大關。

抗疫戰取得新進展的消息提振全球市場。美國食品藥物管理局（FDA）批准新冠狀病毒肺炎使用血漿療法，以及美國政府考慮加速引進阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠狀病毒疫苗，希望能在11月3日大選前使用。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲378.13點或1.35%，為28,308.46點。標普500指數漲34.12點或1.00%，為3,431.28點。那斯達克指數漲67.92點或0.6%，為11,379.72點。

與2019年的收盤位相比，那斯達克指數與標普500指數分別上漲26.8%與6.2%。上周標普500指數刷新2月創下歷史收盤新高，正式宣告進入新一波牛市，並創下有史以來歷時最短的熊市。

周一由30檔藍籌股組成的道瓊指數雖然漲幅領先，但目前距離歷史高點仍差約4.2%。今年以來道指累計跌0.8%。被視為美國經濟風向球的道瓊運輸指數周一大漲1.90%，表現優於大盤。

標普500指數11大類股中，僅醫療保健股收黑；能源股與金融股分別漲2.75%與2.32%，表現最佳。

在周五分拆股票前，蘋果維持近來強勁的升勢不墜，終場上漲1.2%，攻克500美元大關，收在503.43美元，對標普500指數與那斯達克指數的提振最大。蘋果上周成為第一家市值突破2兆美元的美國上市公司。

蘋果上漲帶動其他科技巨頭走高，臉書漲1.6%，亞馬遜漲0.7%，Alphabet漲0.6%。

波音大漲6.4%，為道瓊指數帶來最大的提振。

受新冠肺炎療法的正面消息激勵，航空與遊輪股大漲，聯合航空漲9.93%，美國航空漲10.53%，達美航空漲9.28%，嘉年華郵輪漲10.2%，挪威郵輪與皇家加勒比海國際郵輪分別收漲7.6%與4.7%。

本周傑克森霍爾全球央行年會將以線上方式召開，市場將密切關注聯準會主席鮑爾有關於貨幣政策的談話。

(時報資訊)