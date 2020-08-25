狄鶯與孫鵬所生獨子孫安佐2年前在美國念書時因涉及恐攻一度被捕，出獄獲釋後他回到台灣從頭開始，不僅就學也成立自己事業，開起手搖飲店。昨(24日)媒體報導，孫安佐因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，經檢察官調查2年後確定起訴，最重被判7年有期徒刑，對此，命理師王馨怡卜卦透露，在狄鶯夫妻出手下，孫安佐這回還是可以全身而退。

20歲孫安佐2018年在美國念書時，被舉報揚言恐攻，警方後來在其寄宿家庭搜出彈藥和槍枝，一度岌岌可危，狄鶯夫妻後來為了救子親飛美國停工8月，也傳出狄鶯為了救子聘請王牌律師相助，不計代價，為此還變賣家產，總計燒了上千萬台幣，2018年11月法院宣判孫安佐以羈押折抵刑期，已刑滿可獲釋，但須立刻強制出境，且終身不能入境美國。

孫安佐回台後因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署，昨依製造手槍未遂罪被起訴。據《自由時報》報導，資深鳥卦師王馨怡替此事卜出「升卦」，指的是家人若同心協力，關關難過關關過，會像樹木向上生長晉升一樣化險為夷，看好孫安佐應該仍會沒事，但她也不忘提醒孫安佐要懂得知足，「若滿懷貪求無厭的念頭，將招致重大的凶禍與過咎。」

(中時新聞網)