農曆7月鬼門開，各種「鬼」話題再度引發討論，尤其老建築，背後一定都有個都市傳說，其中超過80年歷史的司法大廈，有個4樓高的煙囪，傳聞過去是用來焚燒遺體，司法院附近的東西本願寺舊址，甚至傳出哭聲、鬼影。

司法院6月1日在臉書指出，每個日治時期的古蹟，背後一定有滿滿的鬼故事跟傳說，就好像每間學校的所在地，都流傳的一段過去不是刑場就是亂葬崗的故事。

「現齡超過80歲的司法大廈當然也不例外」，小編回想起剛到司法院時，發現司法院西側的中庭，有根4層樓高的煙囪，入口就是現在的醫護室，傳說是司法院在執行死刑後，焚燒屍體的地方，且還剛好在醫護室旁邊。

小編馬上解釋，其實當時大煙囪的用途只有燒廢紙、燒熱水供暖氣的功能，因過去候審室牢房就在旁邊，才有這樣的傳說。

其實，司法大廈從日治時期開始就一直是法院，雖然難免會有些對於判決不滿的怨氣存在於司法大廈間，但比起執行槍決的刑場來說，暴戾之氣應該就沒那麼強烈。小編也說，「更何況司法院晚上還有關公在巡邏，有如此正氣凜然的化身，自然就沒什麼鬼故事囉！（還是只是沒人告訴小編...）」。

司法院的PO文也引來電視劇《做工的人》原創作者林立青留言，表示司法院應該還好，一直沒聽過有什麼故事，「司法院附近真正傳出鬼影和哭聲傳言的一直是以前的東西本願寺舊址，後來的警備總處一二處。」

(中時新聞網)