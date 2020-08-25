高雄市長陳其邁昨舉行就職典禮，陳說市民朋友用70％選票支持他，高雄是一座偉大的城市，用民主來翻新高雄發展的歷史，所以1年投了3次選票，他要市府團隊更珍惜這次機會，全力為市民打拚。易經命理老師高煜霖則表示，陳其邁昨就職，在天時、人和、地利下，兩年後最大的亮點可能有二個。

陳其邁日前以67萬1804票、得票率7成贏得高雄市長寶座，陳在當選當晚強調，會堅持民進黨執政價值，清廉、勤政、愛鄉土，用人不分黨派、專業優先，組成會做事的市府團隊，未來「高雄隊」會貫徹4大優先，包括產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空汙。

陳其邁昨進行就職典禮！高煜霖在臉書指出，陳其邁在天時、人和、地利下，兩年後最大的亮點，可能有二，一是收編韓粉，二是有知名企業來高雄投資！高煜霖以陳其邁就職時間取卦，得到「小吉」卦，此卦是戰鬥指數最高的卦，符合「兩年拚四年，高雄大邁進」的精神。從卦解「將要有好結果，值得等待、堅持」來看，有機會成功大量吸納「淺藍」、「韓粉」的支持者。

另一方面，高煜霖表示，之前強調拚經濟的節奏，陳其邁就任後，慢慢跟上腳步，知名企業陸續在啟動投資評估計畫。

(中時新聞網)