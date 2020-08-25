農曆七月中國傳統慈悲月，連鎖茶飲店：一芳水果茶也趁此時機與日本年度暢銷動畫「鬼滅之刃」聯名，要把近年青少年朋友喜好的日本好兄弟請來做品牌啦啦隊，自25日起不只飲料杯身、封口杯膜及杯貼全面換裝，還要推出6個獨家聯名週邊商品，要帶動買氣。

「鬼滅之刃」是近年大受歡迎的日本漫畫，在日本和台灣都有許多粉絲，一芳水果茶x鬼滅之刃聯名活動，希望可以傳達品牌勇往直前、不畏艱難、跟夥伴一起披荊斬棘，守護重要事物的決心與毅力。

活動自25日起跑，包括飲料杯身、杯膜、封口貼紙都全面換裝成鬼滅之刃動畫圖素，其中封口杯膜特別使用劇中主要人物炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助穿著的羽織花紋進行設計；封口貼紙也設計7大角色人物，張張有型有款，要陪伴粉絲一起喝手搖飲。

一芳門市也獨家開賣6款一芳水果茶x鬼滅之刃聯名商品，包括運動毛巾、無線快充行動電源、餐具組、涼扇、資料夾及環保提袋等，款款設計感十足又實用，活動期間至門市消費滿百或購買兩杯L杯飲品，即可加購擁有。

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