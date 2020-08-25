康師傅控股上半年表現「疫」軍突起！2020年上半年營收329.34億元人民幣（約合1,399.53億元台幣），年增8％；稅後淨利23.8億元人民幣（約合101.14億元台幣），創下歷史新高紀錄，年增58.37％；每股稅後盈餘0.4233元人民幣（約合1.8元台幣），亦明顯高於去年同期的0.2674元人民幣（約合1.14元台幣）。

展望下半年，康師傅估計，方便麵、飲品事業隨著中國大陸經濟復甦將有好的成長，尤其是飲品下半年進入傳統的銷售旺季，有望延續反彈趨勢；未來康師傅也將加大對新零售的投入，深化跟阿里、京東、餓了麼等新零售的合作，提高產品滲透率。

康師傅今年上半年主要成長動能來自「方便麵」。康師傅指出，2020年上半年集團方便麵業務業績、利潤雙創新高，市占率穩居市場第一位，上半年方便麵業績149.1億元人民幣（約合633.6億元台幣），年增29.16％，方便麵稅後淨利16.94億元人民幣（約合72億元台幣），年增率更高達93.54％。

康師傅表示，關鍵在於疫情初期，集團以滿足市場需求量為第一優先，優先保障電商和現代渠道的供貨，確保產品在最短時間到達消費者手中，並在市場供應得到基本滿足後，補充多口味、多規格、多價格帶的產品，滿足多元化需求；疫情中後期則透過社交媒體發布微視頻與消費者互動，宣傳創意料理，吸引更多年輕及家庭消費者。

從方便麵各產品表現來看，又以高價袋麵成長最多，業績年增47.84％，高價袋麵占康師傅方便麵營業額比重，也從去年的40％提高到45％。康師傅指出，因應中產階級消費升級，推出超高端麵「Express速達麵館」兩年來高速成長，主打電商、便利、精品超市等現代渠道；還有5月上市的新品「手擀麵」，也是滿足新世代、中產階級對產品品質的追求。

另在飲品事業方面，康師傅表示，2020年上半年集團飲品業務營收因疫情影響小幅下降，上半年飲品業績176.17億元人民幣（約合748.63億元台幣），年減4.09％，但第二季度起反彈趨勢明顯，且透過產品組合優化、升級，加上部分原材料價格下降等因素，飲品毛利率提升，上半年飲品事業稅後淨利8.38億元人民幣（約合35.61億元台幣），年增18.73％。

康師傅表示，疫情期間飲品業務聚焦核心品類，重點發展新零售渠道，且第一季適度減少春季搶倉規模，保持通路庫存的健康度，在疫情緩和後也推進產品結構調整，順應疫情後消費升級及健康需求，推出高端的新品類。康師傅飲品橫跨即飲茶、碳酸飲料、果汁、包裝水、咖啡、乳酸菌飲、功能飲料等多元品類。

(工商 )