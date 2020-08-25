南韓中央銀行周二公布數據，八月份消費者信心來到88.2，較前一個月的84.2更高，也觸及近6個月的高點。

過去半年亦為新冠疫情主要傳播期間，八月的讀數僅次於二月的96.9。據韓聯社報導，在疫情期間的消費者信心曾在四月創下近11年低點。該指數低於100，表示悲觀者多於樂觀者。

南韓央行解釋，指數的上升是在多數地區的社交距離管制在最低等級之時，且經濟復甦的樂觀者增加。

但是八月的指數並未反映近一周首爾教會帶來疫情上升。八月的調查是在八月10日和14日進行。

南韓周一新報266名確診病例，從8月14日開始天天三位數的新增病例。目前首爾地區實施強制戴口罩等嚴格的防疫措施。

八月民眾對於當前經濟狀況的評估上升5點，來到54。對未來經濟展望的評估來到75，觸及近半年高點，亦較上個月的70更高。

民眾對未來房價的展望保持在125，主要原因為政府為穩定房地產市場而採取的措施，讓公寓銷售價格出現明顯上漲。

(時報資訊)