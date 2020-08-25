美國大選將至 七成美國大學生將投給拜登 10:572020/08/25 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國大選將至 七成美國大學生將投給拜登(示意圖/shutterstock達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著2020年美國總統大選逐漸逼近，最新調查顯示，逾七成的美國大學生會去投票，而且有七成的受訪者打算投給拜登（Joe Biden）。 非營利機構奈特基金會（Knight Foundation）和數據分析公司College Pulse訪問美國4,000名全職學生，調查發現，71％的受訪者表示「一定會去」投票。 受訪者被問道，「如果今天去投票，你會投給誰？」七成的受訪者打算投給美國前副總統拜登，只有18％的受訪者會投給現任總統川普。多達81％的受訪者表示不認同川普的觀點。 (工商 ) #受訪者 #拜登 #川普 #總統大選 #投票 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港更改產地標籤為「中國製造」延至美大選後實施 19:482020/08/24 兩岸 《基金》美兩黨共識加碼預算 醫療產業前景發光 09:432020/08/24 財經 《國際金融》憂心制裁 阿里大股東紛將美國ADR轉進香港 10:002020/08/24 財經 吸鐵粉 川普創紀錄連4晚開講 04:102020/08/24 國際大事 美制裁港政策延後實施 港府批：美國來意不善 12:442020/08/24 兩岸 美國頁岩油業巨頭「栽了」 瓦拉里斯申請破產 17:012020/08/24 財經 冷靜克制維護中美關係 04:102020/08/24 論壇廣場 狂被酸「年紀太老」 拜登還沒選就發豪語：我可以做兩任 11:592020/08/24 國際 美選後投資 備妥兩套劇本可進可退 04:102020/08/24 投資理財 中美經濟將脫鉤 川普：美國沒必要和大陸做生意 10:202020/08/24 兩岸 國際熱門新聞 幫川普工作毀了女兒一生 白宮最凶悍女顧問閃電請辭 - 時事 人生觀大不同 各走各的路 台裔參議蓮舫主動離了另一半 - 國際 川普最兇悍女顧問被逼閃辭 辣妹女兒超強戰鬥力起底 - 國際 美前高官預測 大選後華府混亂 陸3天內可奪下台灣 - 時事 川普為何要追殺TikTok？背後推手原來是他 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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