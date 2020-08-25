隨著2020年美國總統大選逐漸逼近，最新調查顯示，逾七成的美國大學生會去投票，而且有七成的受訪者打算投給拜登（Joe Biden）。

非營利機構奈特基金會（Knight Foundation）和數據分析公司College Pulse訪問美國4,000名全職學生，調查發現，71％的受訪者表示「一定會去」投票。

受訪者被問道，「如果今天去投票，你會投給誰？」七成的受訪者打算投給美國前副總統拜登，只有18％的受訪者會投給現任總統川普。多達81％的受訪者表示不認同川普的觀點。

(工商 )