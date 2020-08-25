英國政府否認停徵數位稅 換取英美貿易協議 09:092020/08/25 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國強生政府否認媒體報導，稱英國打算停止對科技企業課徵數位稅，以利和美國達成貿易協議。 英國《周日郵報》（Mail on Sunday）指出，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）打算捨棄對科技公司開徵數位稅的決定，以討好美國企業和政客，促進英美兩國達成貿易協議。 英國財政部發言人24日表示，眾所周知，數位稅是臨時性的措施，一旦全球性的解決方案出爐，數位稅便會停徵。英國持續與國際夥伴合作，以達成該目標。 (工商 ) #強生 #英國 #數位稅 #貿易協議 #否認 也許您會感興趣 推薦閱讀 失去國共信任與價值 馬調停失敗──蔣介石與國共和戰（十三） 14:282020/08/24 兩岸史話 盟友質疑「美國第一」 川普組建反中聯盟變數一籮筐 17:522020/08/24 兩岸 美選後投資 備妥兩套劇本可進可退 04:102020/08/24 投資理財 爭取在港跨國企業 個案核定合理稅賦 04:102020/08/24 財經要聞 永豐「大戶」衝破50萬戶 躋身數位三強 15:012020/08/24 財經 全球數位稅新規則 平台業者須申報資訊 11:082020/08/24 財經 專家傳真－解析美填補華為禁令漏洞的後續效應 04:102020/08/24 專題周報 美中勝負關鍵 04:102020/08/24 時論廣場 上奇科技董事長 許承強勇於革新 帶領上奇數位轉型 04:102020/08/24 財經要聞 中美經濟將脫鉤 川普：美國沒必要和大陸做生意 10:202020/08/24 兩岸 財經熱門新聞 台積電連4次購地 謝金河喊不尋常：加緊腳步幹大事 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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