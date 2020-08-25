英國強生政府否認媒體報導，稱英國打算停止對科技企業課徵數位稅，以利和美國達成貿易協議。

英國《周日郵報》（Mail on Sunday）指出，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）打算捨棄對科技公司開徵數位稅的決定，以討好美國企業和政客，促進英美兩國達成貿易協議。

英國財政部發言人24日表示，眾所周知，數位稅是臨時性的措施，一旦全球性的解決方案出爐，數位稅便會停徵。英國持續與國際夥伴合作，以達成該目標。

(工商 )