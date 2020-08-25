高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)正式發售TOUGHFAN 12高風壓風扇，由於客戶需求穩定，曜越表示，第3季營收及獲利可望比第2季好。

曜越產品為電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機箱，並以自有品牌Thermaltake行銷搶攻利基型電競玩家市場，近期亦推出RGB記憶體布局記憶體市場，由於搭上宅經濟電競及PC需求暢旺，曜越業績自第2季開始展現強勁成長力道，公司自結7月合併營收為5.96億元，年成長85.24%，再創單月歷史新高，公司自結7月稅前盈餘為1.05億元，稅後盈餘為8500萬元，單月每股盈餘為1.22元，累計前7月合併營收為29.29億元，年成長24.29%，稅後盈餘為2.36億元，每股盈餘為3.54元。

就產品別來看，今上半年電源供應器約佔營收40%到42%、電競機箱約佔35%到37%、散熱約佔15%、電競週邊和記憶體約佔8%。

為滿足高端散熱產品玩家需求，曜越推出擁有高風壓及低噪音的TOUGHFAN 12高風壓風扇，其採用PWM控制風扇最高轉速達2000 RPM，在提供高風壓的同時也確保低噪音的使用體驗，扇葉部分則是使用了特殊液態結晶化合物(LCP)的材質，具有高抗拉強度與低導熱係數，固在全速運轉狀態下可有效減少葉片震動摩擦；此外，TOUGHFAN 12高風壓風扇的軸承覆蓋全鋼金屬殼罩，轉軸是用銅材質製成，帶來穩定性和提升耐用度外，也降低了使用時會產生的噪音，再搭載新二代長效壽命軸承延長使用壽命。

曜越表示，目前客戶端看起來穩定，第3季業績比第2季好。

(時報資訊)