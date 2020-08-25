中共中央機關報《人民日報》海外版25 日發表署名評論文章指出，香港多個出版社近日公布新修訂的通識教育教科書，刪去或修正了錯誤或具有政治煽動性的內容。共有6家出版社、8套通識教科書發布修訂後的勘誤表。教材「排毒」，是香港教育走向正軌的重要一步，值得肯定。

文章認為，翻開這些通識課教材，預設立場和煽動性內容充斥其中。比如刻意放大香港與大陸的矛盾，把「驅趕內地遊客」等稱為「戰鬥」，抹黑香港空氣汙染是因為「內地空氣污染物隨季風吹到香港」；又如鼓吹暴力違法，宣揚所謂「公民抗命」，鼓動學生用暴力等激進手段表達訴求；再如撕裂國民身分認同，故意將「香港人」與「中國人」對立起來，甚至刊登「《基本法》沒有寫行政長官要愛國」等令人錯愕的謬論。

文章表示，即使在被一些人視為榜樣的美國校園，分裂國家、種族歧視、宣揚法西斯等也是絕對的禁區。反觀香港，此等公然違背法律道德的歪理謬論竟能假「自由」之名大行其道，不正說明香港教育已經病得不輕，亟待刮骨療毒麼？

評論認為，「毒教材」橫行10年，香港通識教育早已泥沙俱下，離成風化人之功效差之千里。如今6家出版社自願接受教育局專業諮詢服務，對教材做出相應調整，不過是對主流民意的積極回應。刪去那些偏頗誤導內容，加入「違法行為須承擔法律刑責」「香港居民是同時認同『香港人』和『中國人』的身分」「內地的經濟發展蓬勃，為港人提供大量機遇」等內容，是香港教育自我糾偏的一次正面嘗試，讓通識教育回歸教育專業，也是還香港校園一片淨土的正向探索，絕非某些人口中所說的「破壞學生自由學習空間」，更不是所謂的「政治審查」。

評論指，「毒教材」煽動仇恨、荼毒學子影響之深，到了必須要立刻改變的時候了。如今香港部分年輕人已經「政治上腦」，即使在日常生活中，也容易遇事情緒化、走極端，社會充滿戾氣。這絲毫無益於香港的社會和諧、經濟發展、文明秩序。香港需要的是識大局、有擔當、講公義的新生代接班人。實現這一切，皆需從香港教育改革開始。

文章強調，此次通識教育教科書修訂仍有不完善之處。況且，是否換了教科書，那些不講知識、不談規律、夾帶私貨的「黃師」就不再散播偏頗內容了？烏煙瘴氣的「香港教育專業人員協會」就不再出來「攪黃」了？未來還有很多工作應該做，也必須要做。

(中時 )